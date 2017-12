Psychiatrische Tagesklinik Schwarzach erweitert

Im Krankenhaus Schwarzach ist die psychiatrische Tagesklinik erweitert worden. 18 statt bisher sechs Patienten können dort behandelt werden. Sie kommen nur zur Therapie in das Krankenhaus und können sonst ihren Alltag leben.

Psychotherapie, Gruppensitzungen und Einzelgespräche mit den Ärzten - die psychiatrische Tagesklinik hat ein breites Angebot. Damit können stationäre Aufenhalte ersetzt werden, sagt Primar Marc Keglevic: „Wichtig ist, dass das Angebot aufgrund des enormen Behandlungsdrucks, dem wir ausgesetzt sind, erweitert wird, weil wir einfach sehen, dass sehr viele Patienten eine Behandlung brauchen und diese aufgrund des Mangels an Therapiemöglichkeiten nicht bekommen.“

ORF

Angebot soll angespannte Situation entlasten

Patienten können durch das tagesklinische Angebot auch in ihrer vertrauten Umgebung zu Hause übernachten und so lernen, mit ihrer Erkrankung im Alltag umzugehen. Das Land Salzburg hat 600.000 Euro in die notwendigen Umbauten für die Tagesklinik investiert, sagte Gesundheitsreferent Christian Stöckl von der ÖVP: „Die Versorgung ist vor allem in den südlichen Bezirken sehr knapp, und die Anforderung an die psychosoziale und psychische Versorgung wird immer größer.“ Wegen der Überlastung der Akutbetten sei die Entlastung durch das Tagesangebot notwendig geworden, so Stöckl.

Ab Jänner soll es dann zusätzliche mobile Teams aus Psychiatern und Therapeuten geben, die Patienten in den Gebirgsgauen auch zu Hause besuchen und so die Versorgung weiter verbessern, heißt es von den Verantwortlichen - mehr dazu in Mobile psychiatrische Versorgung geplant (salzburg.ORF.at; 10.11.2017)

