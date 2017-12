Betrunkener Fußgänger auf Autobahn verletzt

In der Nacht auf Montag war ein 53-jähriger Mann zu Fuß auf der Abfahrt der Westautobahn (A1) unterwegs. Dabei wurde er von einer Autofahrerin gestreift und schwer verletzt. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab fast zwei Promille.

Gegen 1.00 Uhr am Montagfrüh fuhr eine 38-jährige Salzburgerin auf der Westautobahn (A1) von München kommend in Richtung Wien. Als sie die Autobahn über die Ausfahrt Bergheim verlassen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der am Seitenspiegel streifte.

Lenkerin leistete Erste Hilfe

Der 53-jährige Pensionist wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er erlitt einen Beckenbruch, Prellungen sowie eine Kopfverletzung. Die Lenkerin leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann wurde ins Landeskrankenhaus eingeliefert, ein Alkoholtest ergab 1,96 Promille. Warum er sich auf der Autobahnauffahrt befand, wisse er selbst nicht mehr, gab der Mann zu Protokoll.

Links: