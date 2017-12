Bürgermeister Wahl - Wahlbeteiligung überrascht

Überraschend für die Politologen war die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag. Zwar haben nur 41 Prozent der Wahlberechtigten gewählt, das sind aber immerhin deutlich mehr als zuletzt.

Damit haben bei der aktuellen Wahl um zehn Prozent mehr Salzburger gewählt als bei der vergangenen Bürgermeister-Stichwahl 2014. Damals lag die Wahlbeteiligung noch niedriger als heuer, nämlich bei 31 Prozent.

Auch der Salzburger Politikwissenschafter Franz Fallend war von einem geringeneren Interesse an dieser Stichwahl ausgegangen: „Wir sind davon ausgegangen, dass die Wahlbeteiligung sinken wird“, so Fallend, „weil das die Erfahrungen vergangener Wahlen gezeigt hat, dass die Wahlbeteiligung in Stichwahlen immer etwas niedriger war“.

Kopf an Kopf Rennen hat möglicherweise mobilisiert

Andererseits sei diesmal die Situation leicht verändert, analysiert Fallend: „Weil das prognostizierte Kopf an Kopf Rennen tatsächlich auch stattgefunden hat und möglicherweise mobilisierend gewirkt hat.“

Ob eine Wahlbeteiligung von 41 Prozent allerdings ein Grund zur Freude sein kann, bleibt fraglich: „Für Salzburg kann man sich schon freuen, da die Wahlbeteiligung ja auch schon bei 31 Prozent lag", sagt Fallend. Die Frage würde sein, ob sie auch beim nächsten mal wieder steigen wird, oder ob der Anstieg lediglich an den Besonderheiten dieser Wahl lag“, so der Politikwissenschafter.

Links: