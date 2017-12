Schlägerei in Obertauern: Sieben Anzeigen

In Obertauern (Pongau) sind in der Nacht auf Samstag sieben Personen in einem Lokal aufeinander losgegangen. Dabei wurden vier Personen verletzt. Mehrere Beteiligte wurden der Staatsanwaltschaft als Beschuldigte angezeigt.

In der Nacht auf den 9. Dezember 2017 kam es im Eingangsbereich einer Lokalität in Obertauern zu einer Rauferei. Daran beteiligt waren der Lokalbetreiber, ein einheimischer Hotelier, drei Security-Mitarbeiter, sowie ein Wiener Student und dessen Mutter.

Unterschiedliche Aussagen zu Tathergang

Der Schlägerei war eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen. Durch das Gerangel wurden vier Personen je leicht verletzt. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen, gestaltet sich die Ermittlung des Tathergangs schwierig. Insgesamt wurden deshalb sieben Personen als Beschuldigte bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt, die mutmaßlich an der Schlägerei teilgenommen haben sollen.

Link: