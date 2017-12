Skilift in Hof fährt auch diese Saison

Der Nussbaumerlift in Hof wird auch diesen Winter fahren. Das bestätigt Bürgermeister Thomas Ließ (ÖVP). Lange Zeit hatte man erfolglos nach einem neuen Betreiber gesucht, in letzter Sekunde habe man doch noch einen gefunden.

Ein Schlepplift, ein kleiner Übungslift, eine Pistenwalze, sogar eine kleine Beschneiungsanlage und das alles ganz nahe der Landeshauptstadt. Der Erhalt des Nussbaumerlifts sei für die Gemeinde Hof ein Herzensanliegen. Wochenlang habe man erfolglos nach einem Betreiber gesucht.

In letzter Sekunden einen Betreiber gefunden

Nun habe man aber doch einen gefunden, sagt Bürgermeister Thomas Ließ: „Sprichwörtlich in letzter Sekunde ist es uns gelungen, dass wir einen Betreiber finden, am Montag werden die Verträge in der Gemeindevertretung finalisiert und damit ist der Betrieb für diese Saison gesichert.“

Skiverein Nussbaumer Lift

Gemeinde unterstützt Betreiber

Neuer Betreiber ist ein privater Unternehmer. Und dem will die Gemeinde bei der Abfederung des wirtschaftlichen Risikos helfen, betont Ließ: „Die Gemeinde wird auch weiterhin unterstützen müssen, ansonsten wird so ein Betrieb nicht geführt werden können. Wir probieren das jetzt für ein Jahr und wenn es für beide Seiten funktioniert, sind wir zuversichtlich, dass wir für die nächsten Jahre auch einen längerfristigen Vertrag ausverhandeln können.“

Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Liftbetrieb auf Hochtouren - geplanter Start ist dann am Weihnachtswochenende.

Link: