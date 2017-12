Neue Fahrpläne - Angebot erweitert

Bei Bus und Bahn ändert sich ab heute einiges: Im öffentlichen Verkehr wird der Fahrplan wie immer am 10. Dezember leicht umgestellt - diesmal erweitert sich das Angebot aber auch spürbar. Vor allem auf der Schiene.

Die Westbahn fährt künftig zwei Mal pro Stunde von Salzburg nach Wien, statt bislang stündlich. Statt einer Linie stehen nunmehr zwei Linien in die Bundeshauptstadt zur Verfügung: Die grüne Linie steuert wie gewohnt den Westbahnhof an, während die blaue Linie am Wiener Hauptbahnhof und am Praterstern hält.

ÖBB erweitert S-Bahn Angebot

Im Nahverkehr erweitern die ÖBB kräftig: Die S-Bahn-Linie 3 endet ab sofort nicht mehr in Schwarzach, sondern fährt im Zwei-Stunden-Takt weiter bis nach Saalfelden. Und die S3 aus Richtung Straßwalchen rollt auch deutlich öfter, sagt Christian Spanner von den ÖBB: „Es fahren jetzt pro Stunde drei Nahverkehrszüge vom Flachgau kommend nach Salzburg und man kann umsteigefrei von Straßwalchen aus dem Flachgau kommend zu den städtischen Haltestellen Aiglhof und Mülln fahren.“

Verkehrsverbund bietet neue Schnellbus Linien

Der Verkehrsverbund bietet ab heute Schnellbusse auf den Linien 120, 130 und 140. Sie fahren über die Autobahn in die Stadt und sind damit eine halbe Stunde schneller. Auf diesen Strecken fahren die Busse auch sonst jede halbe stunde, also deutlich öfter. Vorsicht ist nur bei den Abfahrtszeiten geboten, diese können sich ändern - mehr dazu in: Öffi-Angebot wird weiter ausgebaut (salzburg.ORF.at; 30.11.2017)