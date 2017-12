22-Jährige zeigt Vergewaltigung an

Eine 22 Jahre alte Salzburgerin hat eine Vergewaltigung angezeigt, meldet die Polizei. Die Frau und ihr 26-jähriger Freund hatten demnach einen 42 Jahre alten Türken zu Gast. Er soll die Frau vergewaltigt haben.

Der mutmaßliche Täter soll in der Wohnung des Paares in der Stadt Salzburg zu Gast gewesen sein. Als der 26 Jahre alte Freund des Opfers Zigaretten holen ging, soll sich der 46-Jährige an der Frau vergangen haben.

Aus der Wohnung geschmissen und angezeigt

Der 26-Jährige ertappte den 42-Jährigen noch inflagranti und schmiss ihn aus der Wohnung. Die 22-Jährige verständigte die Polizei. Der Beschuldigte gab an, dass die sexuellen Handlungen einvernehmlich stattgefunden hätten. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Bei der Einvernahme gaben alle drei zu, dass sie unter Drogeneinfluss standen. Der türkische Staatsbürger wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.