Schussattacke in Lehen: Beleidigung als Motiv

Nach den Schüssen auf einen 41-jährigen Mann im Salzburger Stadtteil Lehen in der Nacht auf Freitag, hat der verdächtige 53-Jährige die Attacke am Samstag gestanden. Das bestätigt die Polizei. Das Opfer habe ihn zuvor beleidigt, gab der Täter an.

Der Attacke soll eine Auseinandersetzung in einem Wettlokal in der Ignaz-Harrer-Straße vorhergegangen sein, gab der Türke zu Protokoll. Die Waffe trug der Mann bei sich, da ihm das Wettlokal angeblich noch eine Gewinnauszahlung schuldete.

Um seine Forderung zu bekräftigen, zückte er die Waffe bereits in dem Wettlokal und richtete sie auf einen Angestellten. Die Waffe hätte ein bereits verstorbener Freund von ihm im Lokal des 53-Jährigen liegen gelassen.

Schon mehrmals von Opfer beleidigt

Nach dem Verlassen des Wettlokals, traf er auf der Straße auf den 41-jährigen Türken, der ihn schon mehrmals beleidigt haben soll, so der Täter. Daraufhin habe er eine Waffe gezogen und geschossen - mehr dazu in Schwerverletzter bei Schießerei in Lehen (salzburg.ORF.at; 08-12.2017)

Opfer inzwischen außer Lebensgefahr

Der mutmaßliche Schütze bleibt in Haft, der Schwerverletzte ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt gehen indessen weiter, teilte die Polizei mit. Am Vortag war bekannt geworden, dass man Indizien wegen versuchten Mordes suchte.