Internet-Leitsystem gegen Bus-Chaos in Stadt

Bis zu 300 Busse kommen derzeit an starken Tagen in der Stadt Salzburg an. Die Folge sind Verkehrsbehinderungen rund um den Busterminal in der Paris-Lodron-Straße. Nächstes Jahr soll ein Leitsystem im Internet Abhilfe schaffen.

Fast im Minutentakt kommen Reisebusse derzeit mit ihren Gästen am Busterminal in der Paris Lodron Straße an. Nach dem Aussteigen gehen sie mit ihren Gruppen in Richtung Altstadt. Hinter den wartenden Bussen staut sich der normale Stadtverkehr.

Angespannte Situation für alle Beteiligten

Eine stressige Situation für alle Verkehrsbeteiligten, auch für die Buschauffeure, erzählt Hubert Tagwerker: „Die Einen Fahren her und nicht weg, der Nächste kommt zu früh, das sind einfach zu viele Leute für diesen kleinen Platz.“

ORF

Auch Anrainer beklagen sich über die Verkehrsverhältnisse: „Man hat überhaupt keine Möglichkeit mehr zu seinem Haus zu kommen“, sagt etwa Andreas Pekastnig: „Für eine Stadt wie Salzburg ist es eine Schande, dass die Leute hier mitten auf der Straße aussteigen müssen um in die Stadt zu gehen.“

Die Situation wird dadurch verschärft, dass rund 80 Prozent der Reisebusse zum Busterminal in der Paris Lodron Straße fahren - viel weniger los ist dagegen bei der Haltestelle im Stadtteil Nonntal: „Unserer Einschätzung nach ist der Terminal in der Paris Lodron Straße überbelastet“, bestätigt Wolfgang Ebner von der Verkehrspolizei, „der Parkplatz im Nonntal wird weniger angefahren.“

Online-Leitsystem soll Busverkehr aufteilen

Ab kommendem März soll ein Online-Anmeldesystem eine Entlastung bringen. Die Reisebusse bekommen dann jeweils eine fixe Zeitspanne zum Ein- und Aussteigen zugewiesen. Und wenn die Stadt voll ist - dann ist sie voll, sagt der für Tourismus zuständige Vizebürgermeister Harald Preuner (ÖVP): „Wir brauchen Möglichkeiten um es zu steuern und um die Busse einigermaßen zwischen den beiden Terminals zu verteilen“. Und man müsse bei einer begrenzen Anzahl an Halteplätzen auch mal sagen können, „heute geht’s nicht, sie müssen am nächsten Tag kommen“, so Preuner.

Reisebuschaos in Stadt Salzburg Bis zu 300 Reisebusse täglich sorgen in der Altstadt für ein Verkehrschaos. Ab März soll es dafür eine Lösung geben

Im kommenden Jahr werden außerdem zwischen März und Juni in der Paris- Lodron-Straße Fernwärmeleitungen verlegt - für diese Zeit werden alle Reisebusse nach Nonntal geleitet.