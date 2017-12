Salzburger wählen neuen Bürgermeister

Mehr als 113.000 Wahlberechtige sind am Sonntag in der Stadt Salzburg dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. In der Stichwahl treten Harald Preuner (ÖVP) und Bernhard Auinger (SPÖ) gegeneinander an.

Exakt 1.545 Stimmen trennten die beiden Stichwahlkandidaten im ersten Wahlgang. Preuner erhielt am 26. November 35,01 Prozent der Stimmen, Auinger kam auf 31,88 Prozent. Salzburger Politikwissenschaftler sehen einen hauchdünnen Vorsprung für Preuner und erwarten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Gewinnt SPÖ-Herausforderer Auinger, so führt er die lange Tradition der sozialdemokratischen Bürgermeister in der Stadt Salzburg fort. Liegt dagegen Vizebürgermeister Preuner vorne, dann wäre er erst das zweite ÖVP-Stadtoberhaupt seit 1945.

Bürgermeister für eineinhalb Jahre

Die Entscheidung der Stichwahl könnte sich in die Länge ziehen. Nach der Auszählung der Stimmen kurz nach 16.00 Uhr wird möglicherweise noch kein Sieger feststehen. Dann gibt es erst nach Auszählung der 8.000 Wahlkarten gegen 20.00 Uhr ein Ergebnis.

Umfassende Berichterstattung Über den Ausgang der Stichwahl berichten salzburg.ORF.at, ORF2 und ORF III in Sondersendungen ab 16.30 Uhr. Zudem berichtet Radio Salzburg in einer Wahlsondersendung ab 16.00 Uhr.

Unabhängig davon, wer die Wahl für sich entscheidet, steht fest: Der neue Salzburger Bürgermeister bleibt nur eineinhalb Jahre im Amt. Dann wird der Salzburger Gemeinderat regulär gewählt und damit auch noch einmal der Bürgermeister. Vorzeitig gewählt werden muss wegen des Salzburger Finanzskandals, über den Langzeit-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) gestolpert war. Wegen der Übergabe von Zinstauschgeschäften von der Stadt ans Land wurde Schaden - nicht rechtskräftig - verurteilt.

Wahlberechtigt sind wie schon beim ersten Urnengang 113.258 Menschen. Die Wahllokale haben von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.