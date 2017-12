Lungauer Musikpionier öffnet Sammlung

Eine Instrumentensammlung aus mehreren Jahrhunderten hat der Lungauer Musikpionier Hans Neubacher in seinem Haus in Tamsweg zusammengetragen. Und auch sonst dreht sich in seinem Leben alles um die Musik.

Eine Instrumentensammlung, eine Instrumentenbauwerkstatt, zahlreiche Noten und noch viel mehr Musik hat Hans Neubacher aus Tamsweg (Lungau) in seinem Haus vereint. Noch dazu ist er ein umfassender Pionier der Musikvermittlung im Lungau, der bis heute selber gerne musiziert.

ORF

Seit Jahrzehnten als Instrumentenbauer aktiv

Bis heute musiziert er auf sämtlichen Instrumenten, wie beispielsweise auf einer selbstgebauten Harfe. Denn der vielbegabte Musiker hat vor Jahrzehnten begonnen Instrumente zu bauen, nachdem er eine ganze Werkstatt vom Instrumentenbauer Bandzauner aus Salzburg geerbt hatte: „Dort waren so viele fast fertige Hackbretter, so dass es für mich einfach war diese fertigzubauen“, erzählt Neubacher von seinen Anfängen im Instrumentenbau.

ORF

In seiner Werkstatt arbeitet er zwar nur mehr selten, doch hier warten Hackbretter, Alphörner und Harfen auf ihre Vollendung. In der umfassenden Instrumentensammlung in der Stube seines Hauses wird jedes Instrument gepflegt und gespielt. Die Sammlung umfaßt mittlerweile über 120 Instrumente und jedes einzelne erzählt eine Geschichte.

Pionier der Musikvermittlung im Lungau

Hans Neubacher war und ist vor allem auch Musikvermittler. Er hat vor 50 Jahren die Volksmusikschule im Lungau gegründet. Unzählige Musiker sind durch seine Schule gegangen und viele Musikgruppen sind durch ihn entstanden: „Es gibt kaum eine Musikgruppe im Lungau die nicht Hilfe vom Hans hatte“, erzählt etwa Peter Binggl von der Mauterndorfer Tanzlmusi. Und Musiklehrer Hubert Pertl aus Tamsweg ergänzt: „Ich habe zuerst Gitarre und Klarinette bei ihm gelernt. Aber er hat eigentlich alle Instrumente unterrichtet.“

Lungauer Musikpionier im Portrait Hans Neubacher sammelt nicht nur Instrumente, er baut sie auch selber und ist als Musikvermittler im Lungau aktiv

Und auch in Zukunft wird die Musik in all ihren Facetten wohl das Wichtigste im Leben des vielseitigen Hans Neubacher bleiben.