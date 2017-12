Abwäscher prügelt Köchin krankenhausreif

Bei einem Streit in einem Lokal in Oberndorf (Flachgau) soll ein 26-jähriger Abwäscher einer 18-jährigen Köchin mehrere Faustschläge und einen Tritt versetzt haben. Im Krankenhaus stellten die Ärzte zwei gebrochene Rippen fest.

Der Streit eskalierte am Donnerstagabend in der Küche eines Gastronomiebetriebes in der Flachgauer Gemeinde Oberndorf. Dabei sollen der 26-jährige Abwäscher und die 18-jährige Köchin handgreiflich geworden sein. Der Mann soll der Köchin mehrere Faustschläge und einen Tritt versetzt haben, nachdem diese den Bulgaren zuvor geohrfeigt haben soll.

Erst am nächsten Tag suchte die Frau das Spital in Oberndorf auf. Dort stellten die Ärzte zwei gebrochene Rippen fest. Der 26-Jährige wurde wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Links: