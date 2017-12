Salzburg AG zweifelt an Sinn von E-Auto Verleih

Nachdem das Projekt EMIL heuer ausläuft, bezweifelt der Energieversorger Salzburg AG, dass ein Elektro-Autoverleih in Salzburg erfolgreich sein kann. Jetzt wollen Stadt und Land mit einem neuen Partner einen weiteren Anlauf starten.

Im Frühjahr 2012 begann die Salzburg AG gemeinsam mit dem Handelsunternehmen REWE mit dem Verleih von Elektroautos in der Stadt Salzburg: „Wir haben sehr viel Geld und Personal investiert, haben aber nach fast sechs Jahren festgestellt, dass die Akzeptanz nicht in dem Ausmaß gegeben ist wie wir uns das gedacht hätten,“ sagt Salzburg AG Vorstand Leonhard Schitter. „Aus der betriebswirtschaftlichen Überlegung heraus - zu der wir angehalten sind - müssen wir das Projekt mit Jahresende einstellen.“ Außerdem habe man keine Betreiber gefunden die bereit gewesen wären das Projekt zu übernehmen, ergänzt Schitter.

Padutsch glaubt an Erfolg unter neuer Genossenschaft

Verkehrsstadtrat Johann Padutsch von der Bürgerliste glaubt aber trotzdem an das Projekt unter einer neuen Genossenschaft, die bereits Elektroautos in der Steiermark und Kärnten verleiht: „Wir gehen davon aus, dass die Genossenschaft weiß was sie tut, nachdem sie andernorts ja bereits mit Erfolg Carsharing betreibt und wir hoffen, dass das auch in Salzburg gelingen wird.“ Mehr dazu in: Salzburg plant neuen Elektroauto-Verleih (salzburg.ORF.at; 5.12.2017)

Konkrete Details müssen aber noch durch den Verkehrsverbund ausverhandelt werden, sagt Padutsch. Die Salzburg AG möchte die 16 Ladestationen für die Leihautos von Emil nun als öffentliche Ladestationen zur Verfügung stellen.

