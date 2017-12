Mehr Alko-Unfälle im ländlichen Raum

Im Lungau passieren die meisten Alko-Unfälle, am wenigsten in der Stadt Salzburg. Dieses Ergebnis zeigt eine Statistik des Verkehrsclubs Österreich. Den Grund sehen Verkehrsexperten im Fehlen öffentlicher Verbindungen am Abend.

In den vergangenen vier Jahren hat es im Bundesland Salzburg 815 Unfälle unter Alkoholeinfluss gegeben. 17 Menschen sind dabei getötet- und mehr als eintausend Menschen schwer verletzt worden. Dabei fällt auf, dass der überwiegende Teil der Unfälle im ländlichen Raum passiert.

Unter den Bezirken weißt der Lungau in der Statistik des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) den höchsten Anteil an Alkounfällen auf. Laut VCÖ ist dort bei jedem zehnten Unfall Alkohol im Spiel. In der Stadt Salzburg spiele Alkohol dagegen nur bei jedem 20. Unfall eine Rolle.

VCÖ fordert bessere Verbindungen in der Nacht

Damit diese Zahlen sinken, fordert der VCÖ einmal mehr Discobusse, Anrufsammeltaxis und spätere Bahnverbindungen. Besonders dünn besiedelte Regionen seien benachteiligt - deshalb gebe es auch im ländlichen Gebiet mehr Alkounfälle als in der Stadt. Auch Personen die entlang von Freilandstraßen nach Hause gehen seien stärker gefährdet.