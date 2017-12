Millionenteure Pferde im Messezentrum Salzburg

400 Reiter aus 29 Nationen, 800 Pferde im Einsatz und das noch bis inklusive Sonntag, dazu eine Messe mit 130 Ausstellern - das sind die Amadeus Horse Indoors in der Salzburg Arena - Salzburgs größte Pferdesportveranstaltung.

Die Amadeus Horse Indoors - Messe lockt jedes Jahr tausende Pferde-Enthusiasten ins Salzburger Messezentrum. Dahinter steckt großer Organisatorischer Aufwand, denn es braucht einiges, um aus Messehallen einen Pferdestall für 800 edelste Tiere zu machen. Alles muss perfekt sein, vor allem wenn man bedenkt, dass die Pferde Hochleistungssportler und in Summe fast 100 Millionen Euro wert sind.

Zu den besonderen Vorkehrungen zählen etwa spezielle Gummimatten, die helfen sollen Stürze zu vermeiden. Insgesamt wurden acht Hallen mit Boxen ausgestattet inklusive Wasserstellen und Waschplätze. Allein 20 Tonnen Heu werden hier verfüttert.

Mehr als eine Million Euro wert

In den Hallen werden die kostbaren Vierbeiner umhegt und umsorgt - und regelrecht abgeschirmt: Denn die teuersten Pferde am Start sind mehr als eine Million Euro wert, sagt Organisator Sepp Göllner: „Der Stallbereich ist eine gesperrte Zone in die man nur mit Zutrittsberechtigung hinein darf - also nur Reiter, Pfleger, Besitzer und die Richter haben Zugang. Dabei geht es auch um Dopingkontrollen und darum, dass alle Vorschriften eingehalten werden“.

In diesem gesperrten Bereich arbeitet eine Heerschar von Pflegern und Pflegerinnen, die fast Tag und Nacht im Stall, Seite an Seite mit den Tieren verbringen, sagt Tierpflegerin Barbara Hubner: „Man muss sehr viel Leidenschaft und Liebe in den Beruf mit hineinlegen, denn Pferde sind Lebewesen die besonders viel Liebe brauchen und ich tue alles, damit es ihnen gut geht.“

Reitsport ist Teamsport

Ohne ein perfektes Team im Hintergrund können Spitzenreiter wenig ausrichten, bestätigt Reiter Christian Juza: „Als Reiter hat man nur das Vergnügen das Ergebnis den Zuschauern zu präsentieren. Dazu gehören aber Pfleger, Hufschmiede, Tierärzte und viele andere, damit am Ende ein ordentliches Ergebnis herauskommt.“

