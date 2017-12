Erkrankte Kinder verabschieden Polizei-Porsche

Der bekannteste Funkstreifenwagen der Polizei hat in Salzburg seinen Dienst beendet. Nach fünf Monaten machte der Wagen seine letzte Station in einem Nachsorgezentrum für ehemals schwer kranke Kinder in Seekirchen (Flachgau).

Nach fünf Monaten Dauereinsatz auf Österreichs Autobahnen kommt der PS-starke Porsche zum Firmensitz nach Stuttgart zurück. Zuvor aber durften noch Kinder in Seekirchen (Flachgau) einige Runden im „Raser-Schreck“ mitfahren.

Kinder freuten sich über Fahrt im Porsche

Denn die letzten Kilometer führten den schnellsten Dienstwagen der Polizei zur Sonneninsel, nach Seekirchen am Wallersee - einem Nachsorgezentrum für ehemals schwer erkrankte Kinder. Die Einsatzfahrten im einzigartigen Leihwagen der Republik, lenkten die Kinder für ein paar Stunden von ihren schweren Krankheiten ab.

ORF

Die 370 PS starke Funkstreife fährt von null auf 100 km/h in unter fünf Sekunden, die mögliche Spitzengeschwindigkeit von 285 km/h steigert auch für die Beamten die Freude am Polizeidienst, sagt Peter Skorsch, Leiter des Fuhrparks der Polizei: „Der Wagen war auch ein Motivationsfaktor in den eigenen Reihen. Die Polizisten hatten Freude damit auch mal mit einem Porsche zu fahren.“

Abschied vom Polizei-Porsche Kinder der Sonneninsel in Seekirchen durften zum Abschied eine rasante Runde im Polizeiflitzer drehen

Wirksames Mittel zur Verkehrsüberwachung

Allerdings sei der Porsche keinesfalls ein Spielzeug für große Buben, sondern ein effizientes Werkzeug in der Überwachung der Autobahnen und Hauptverkehrswege, heißt es seitens der Polizei. Knapp 39.000 km sei der Wagen in fünf Monaten gefahren und hat dabei des Öfteren für Aufsehen gesorgt, sagt Alexander Marakovits vom Innenministerium: „Ganz am Anfang hatten wir auch negative Reaktionen, weil die Leute glaubten, die Polizei schaffe sich einen Porsche auf Steuerkosten an. Nachdem wir aber kommuniziert hatten, dass die Firma Porsche das Fahrzeug kostenlos zur Verfügung stellt, war der Ärger verflogen.“

ORF

Mitunter wurde der Polizei-Porsche sogar bei ertappten Schnellfahrern zum begehrten Fotomotiv. So mancher Temposünder bat nach der Anhaltung um ein Selfie mit dem Polizei-Porsche, so Marakovits. In Salzburg wird für das auffällige Polizeiauto der Dienst jetzt endgültig quittiert, die letzte Reise führt den 911er ins Museum.