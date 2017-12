Schwerverletzter bei Schießerei in Lehen

Bei einer Schießerei in Salzburg-Lehen ist in der Nacht auf Freitag ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen kurz darauf festnehmen. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.

Kurz vor 22.00 Uhr fallen in der Ignaz-Harrer-Straße im Salzburger Stadtteil Lehen vier Schüsse. Ein 41-jähriger türkischer Staatsbürger bricht lebensgefährlich verletzt zusammen und bleibt auf dem Gehsteig liegen.

Die Geschosse trafen ihn im Bauch in der Leistengegend und an den Armen. Der Verletzte wurde noch in der Nacht im Unfallkrankenhaus notoperiert. Er liegt auf der Intensivstation. Nur eine halbe Stunde nach den Schüssen nahmen Polizisten den mutmaßlichen Schützen in der Nähe des Tatorts fest.

Der Mann hatte bei der Festnahme keine Waffe bei sich. Im Zuge der Tatortarbeit konnten bei der Spurensuche die vermutliche Tatwaffe sowie Munition sichergestellt werden. Diese befinden sich in der Auswertung. Nach richterlicher Genehmigung durch die Staatsanwaltschaft Salzburg führte die Polizei eine Hausdurchsuchung bei dem 53-Jährigen durch.

Bislang keine Angaben zum Tatmotiv

Der 53 Jahre alte ebenfalls türkische Staatsbürger wurde die ganze Nacht lang befragt. Die Ermittlungen sind nach Angaben der Kriminalisten noch nicht abgeschlossen. Zum Tathergang und zum Motiv macht die Polizei bislang keine Angaben.

An dem Einsatz waren Polizeistreifen, Diensthundestreifen, das Sondereinsatzkommando Cobra sowie das Landeskriminalamt beteiligt.