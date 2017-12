Saalfelden: Neue Tresterer nach 90 Jahren

Die 16.600-Einwohner-Stadt Saalfelden (Pinzgau) hat nach 90 Jahren wieder einen eigenen Tresterer-Verein. Die neuen Schönperchten treten Freitagabend erstmals auf. Damit müssen die Tresterer aus Zell am See nicht mehr „aushelfen“.

Am Freitag um 16.00 Uhr tanzen die neugegründeten Saalfeldener Tresterer im Museum Ritzen in Saalfelden erstmals. Die Tresterer sind Schönperchten, die in den Raunächten unterwegs sind. Ihr Tanz verspricht den Bauern reiche Ernte, Glück und Gesundheit.

Der neue Verein bereitete sich auf die Premiere gut vor: Schneiderin Ingrid Haider fertigte neue, farbenfrohe Trestererkostüme nach Maß. Denn bisher traten beispielsweise im Schloss Ritzen die Tresterer aus der Bezirkshauptstadt Zell auf. „Letztes Jahr haben sie gesagt: ‚Nächstes Jahr fahren wird nur noch zum Zuschauen her‘.“, schildert Thomas Grundner von den Saalfeldener Tresterern.

Trestrergruppen zuletzt vor dem Zweiten Weltkrieg

Der neue Verein musste viel proben, denn zuletzt gab es vor dem Zweiten Weltkrieg zwei Tresterergruppen in Saalfelden: „Ich bin über 20 Jahre bei der Krampuspass dabeigewesen“, sagt Grundner. „Das hat mir dann nicht mehr so wirklich zugesagt, wie sich das entwickelt hat bei den Krampusläufen. Im Hinterkopf habe ich aber schon immer den Tresterertanz gehabt.“

Aus alten Aufzeichnungen wurden die Tanzschritte einstudiert. Der Tanz selbst beginnt mit einem Trischlag, einem Tanz ohne Musik, darauf folgt der Spieltanz mit Musik und es endet wieder mit einem Trischlag: „Es gibt da verschiedene Meinungen: Wir sagen, dass wir den Boden wieder aufwecken, damit er wieder munter wird“, sagt Grundner.

Viel Sombolik im Tanz und den Kostümen

Aber nicht nur der Tanzauftritt ist voller Symbolik, sondern auch jedes Detail des Kostüms, schildert der Saalfeldener Tresterer Christoph Schobersteiner: „Zum Beispiel der Spiegel - der ist nach der Üblieferung dazu da, wenn Dämonen auf dem Weg sind, dass die sich in dem Spiegel selbst sehen und dann über sich selbst erschrecken. Das soll zur Abwehr von Dämonen und bösen Geistern sein.“ Auch alle anderen Figuren - vom Hanswurst bis zu den verschiedenen Perchten - sind voll solcher Symbolik.

Die neuen Saalfeldener Tresterer sind sehr traditionsbewusst: „Wir machen, wie es war und wie es überliefert ist - und ich glaube, das passt und ist ein guter Weg. Man darf doch ein bisschen stolz sein auf seine Traditionen. Und ich glaube, wir werden’s so weiterführen“, schildert Schobersteiner. Deshalb werden die neuen Tresterer in Saalfelden auch nur nach altem Brauch unterwegs sein - nach dem Auftritt am 8. Dezember werden sie am 21. Dezember die Bauernhöhe besuchen und in der Perchtennacht am 5. Jänner das Museum in Saalfelden-Hütten.

