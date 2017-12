Prozess um tödlichen Absturz auf Baustelle

Nach dem tödlichen Absturz eines Bauarbeitersauf einer Baustelle in St. Veit im Pongau steht am Mittwoch der Arbeitgeber vor Gericht. Dem 48-Jährigen wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Der Pongauer soll beim Abriss eines Stallgebäudes die Bauarbeiter-Schutzverordnung missachtet und keine Absturzsicherung am Dach aufgebaut haben. Der 59-jährige Bauarbeiter stürzte bei den Arbeiten zwölf Meter in die Tiefe und starb noch an Ort und Stelle an seinen Verletzungen. Er dürfte beim Abtragen von Eternitplatten des Daches das Gleichgewicht verloren haben.

Dem Arbeitgeber drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.

