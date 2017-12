Salzburg plant neuen Elektroauto-Verleih

Nach dem „Aus“ für die EMIL-Elektroleihautos in der Stadt Salzburg soll es jetzt ein neues Projekt doch wieder Elektro-Carsharing ermöglichen. Stadt und Land Salzburg wollen das über eine Genossenschaft erreichen.

Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) glaubt fest daran, dass man Carsharing mit Elektroautos in der Stadt Salzburg auf Dauer etabliert kann. Zwar stellt die Salzburg AG ihr entsprechendes Projekt EMIL ja mit Jahresende ein, weil es zu wenige Kunden hatte.

ORF

Über eine Genossenschaft wollen Stadt und Land Salzburg aber weiter Elektroleihautos fahren lassen. Eine Genossenschaft namens „Family of Power“ soll künftig das Carsharing betreiben. Stadt und Land stellen dafür eine Anschubfinanzierung von 70.000 Euro für 20 Elektroautos zur Verfügung, so Padutsch: „Das Risiko, das Stadt und Land eingehen, sind die 70.000 Euro. Wenn es nicht funktioniert und wenn’s die Gruppe nicht schafft, dann wäre das ein verlorener Aufwand gewesen, den man unter Umständen durch den Verkauf der Fahrzeuge wieder hereinbekommen kann.“ Ansonsten habe die Stadt Salzburg für den Betrieb keine Verantwortung. Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten werde es nicht geben, so Padutsch.

Hoffen auf mehr Engagement als von der Salzburg AG

In Klagenfurt funktioniere das Modell der Genossenschaft schon. Daher sei es auch für Salzburg realistisch, ist der Verkehrsstadtrat überzeugt. Es brauche dafür aber auch mehr Engagement, als es die Salzburg AG mit EMIL an den Tag gelegt habe: „Man hat zwar ab und zu die Autos gesehen - aber man hat selten irgendwelche Initiativen gesehen, irgendwelche Werbeaktionen oder sonstige Maßnahmen, die das Carsharing-Modell irgendwie bekannter gemacht hätten. Vielleicht wäre auch beim Angebot die eine oder andere Nachbesserung möglich gewesen. Jedenfalls hatte ich nicht den Eindruck, dass die Salzburg AG das mit vollem Herzen betreibt.“

Nahtlos fortgeführt werden könne das mit Jahresende auslaufende EMIL-Projekt wegen der knappen Zeit zwar nicht. Ab kommendem Frühjahr sollten die Elektroautos für die gemeinschaftliche Nutzung aber wieder durch Salzburg fahren, hofft Verkehrsstadtrat Padutsch.

