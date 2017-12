Nach Streit mit Auto gegen Lokaltür gefahren

Ein Streit mit seiner Freundin hat am Sonntag einen 35-Jährigen in Werfen (Pongau) derart in Rage gebracht, dass er mit seinem Auto gegen die Eingangstür eines Lokals fahren wollte. Ein Sicherheitspfosten hielt ihn aber auf.

Der 35-Jährige stieg wegen des Streits in sein Auto und wollte ihn die Tür fahren. Doch durch den Sicherheitspfeiler stieß er schlussendlich nur leicht gegen die Hausmauer. Beim Zurückfahren mit kollidierte er noch mit einem geparkten Wagen und beschädigte auch diesen.

Da der Pongauer offensichtlich alkoholisiert war, wollten die Polizisten einen Alkotest - doch diesen verweigerte der Mann. Er war zudem zu den Beamten so aggressiv, dass diese ihn nach mehreren Abmahnungen vorübergehend festnahmen. Der 35-Jährige wird jetzt wegen Sachbeschädigung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und wegen Alkohols am Steuer angezeigt.

