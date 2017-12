Mit 1,9 Promille Frontalcrash verursacht

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat Sonntagfrüh auf der Pass-Gschütt-Straße bei Annaberg (Tennengau) einen Frontalunfall verursacht. Der 26-Jährige mit 1,9 Promille war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der 26-jährige Tennengauer war in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße von Annaberg der Richtung Abtenau unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn kam und stieß mit einem anderen Auto zusammenstieß. Dessen 26-jährige Lenkerin wurde am Knie verletzt. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Alkolenker hatte bei einem Alkomat-Test 1,9 Promille. Er musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und wird jetzt angezeigt.

Verletzter auch bei Fahrradsturz mit 1,8 Promille

Ebenfalls alkoholisiert war ein 17-jähriger Radfahrer, der am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg stürzte. Der Salzburger, der mit 1,8 Promille unterwegs war, erklärte gegenüber Polizisten, er sei wegen der rutschigen Fahrbahn gestürzt. Der verletzte Bursche wurde vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.