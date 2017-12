Große Krampusläufe liefen friedlich ab

Samstagabend waren die Krampusse bei zahlreichen Läufen in Stadt und Land Salzburg unterwegs. Laut Polizei liefen diese aber friedlich ab. Gewaltakte wurden vorerst nicht angezeigt.

Der größte Krampuslauf fand Samstagabend in Salzburg-Gnigl statt: Rund 10.000 Besucher kamen wieder zur Laufstrecke über die Linzer Bundesstraße. Doch größere Vorfälle habe es dabei nicht gegeben, sagte die Polizei Sonntagvormittag. Lediglich eine Anstandsverletzung sei angezeigt worden, mehr nicht.

42 Passen in Gnigl

Der Lauf in Gnigl ist einer der größten in Salzburg - und führt jedes Jahr zu umfangreichen Verkehrssperren: Denn die Linzer Bundesstraße ist eine der Hauptverbindungen von der Stadt Salzburg in den Flachgau. Der Verkehr und auch die Linienbusse wurden hier umgeleitet. 42 Passen waren hier unterwegs.

Aber auch in zahlreichen Salzburger Gemeinden waren Samstagabend die Krampusse unterwegs: So etwa beim Racklwirt in Grödig (Flachgau), in Bergheim (Flachgau), Saalfelden (Pinzgau) oder Tamsweg (Lungau).

