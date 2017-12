Stadt-Stichwahl: Abstimmen auch am Feiertag

Bei der Bürgermeister-Stichwahl in der Stadt Salzburg ist ein Abstimmen schon am Feiertag, dem 8. Dezember, möglich - in Magistrats-Amtsräumen. Denn die Beamten müssen bis zum Wahltermin am 10. Dezember ohnehin durcharbeiten.

Rund 113.000 Wahlberechtigte in der Stadt Salzburg sind am kommenden Sonntag aufgerufen, zur Bürgermeister-Stichwahl zwischen Harald Preuner (ÖVP) und Bernhard Auinger (SPÖ) zu gehen. Doch wer will, der kann seine Stimme schon ganz offiziell am Feiertag, dem 8. Dezember abgeben: Dann können sowohl in den Räumen des Einwohneramtes im Kieselgebäude als auch im Schloss Mirabell Wahlkarten beantragt und auch gleich ausgefüllt und abgegeben werden.

APA/Barbara Gindl

Hoffen auf höhere Wahlbeteiligung

Denn im Einwohneramt wird bis zum Stichwahltag durchgearbeitet: 15 Mitarbeiter der Behörde müssen diesen zweiten Wahlgang stemmen, sagt der für die Wahlen zuständige Leiter des Einwohneramtes Franz Schefbaumer: „Es ist Routine und Stress zugleich. Es bedingt ja auch einen großen zeitlichen Druck. Wir müssen ja alles hinausbringen - die Wahlinformation. Wir müssen die Wahlkarten in kürzester Zeit zustellen. In diesen zwei Wochen gibt es kein Wochenende und keinen Feiertag - das ist völlig klar.“

Ob durch die Bemühungen der Beamten die zuletzt schwache Wahlbeteiligung steigt, bleibt freilich offen. Bisher wurden für die Stichwahl rund 3.000 Wahlkarten beantragt - weniger als die Hälfte als beim ersten Wahlgang.

