Pizzalieferant schoss aus Angst auf Auto

Aus Angst, überfallen zu werden, hat ein Pizzalieferant in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg mit einer Schreckschusspistole auf ein anderes Auto geschossen. Verletzt wurde niemand. Der Mann stellte sich selbst.

Mehrfache Lichthupensignale aus dem Wagen hinter ihm schreckten den 47-jährigen Iraner so auf, dass er zur Waffe griff. Der Mann richtete auf der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos die Schreckschusspistole auf das andere Auto und drückte mehrfach ab, weil er an einen Überfall glaubte.

Lichthupe nur wegen offenen Tankdeckels

Doch die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs hatten mit der Lichthupe den Pizzalieferanten lediglich darauf aufmerksam machen wollen, dass der Tankdeckel an seinem Auto offen war. Das sagten sie später auch der Polizei.

Der Pizzalieferant stellte sich kurz nach dem Vorfall bei einer Polizeiinspektion und meldete ihn. Er habe einen höheren Bargeldbetrag dabeigehabt und habe deshalb an den Überfall geglaubt, begründete er seine Reaktion auf die Lichthupensignale. Der Mann wird jetzt bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.