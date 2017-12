Polizei-Ausbildungszentrum in die Weiserstraße

Das Polizei-Ausbildungszentrum wird in das derzeitige Ausweichquartier des Landesgerichtes in der Weiserstraße übersiedeln. Das hat Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Salzburger Nachrichten (SN) bestätigt.

In Kürze sollen die Mietverträge unterschrieben werden. Das Ausbildungszentrum in Großgmain ist nach der Aufnahmeoffensive bei der Polizei zu klein geworden. Der Mietvertrag dort läuft bis Mai 2018 - in der Weiserstraße können die angehenden Polizisten aber erst ab Sommer 2019 die Schulbank drücken. Bis dahin sollen sie in Containern unterrichtet werden.

ORF

Links: