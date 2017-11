Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Donnerstagnachmittag den Salzburger Christkindlmarkt besucht. Begleitet wurde er von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bürgermeisterkandidat Harald Preuner (beide ÖVP).

Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider führte durch den Markt um die vielen handwerklichen und kulinarischen Produkte zu zeigen. Der eigentliche Besuch Alexander Van der Bellens war allerdings eine Diskussion mit Schülern zur „Zukunft der EU“.

Eingeladen waren 500 Schüler der Salzburger Berufsschulen, neuen Mittelschulen und auch Polytechnischen Schulen - eine bisher einzigartige Initiative in Österreich. Bei den Fragen der Schüler ging es um Themen wie die EU, den Brexit oder politisches Engagement.

Bundespräsident diskutierte mit Schülern

