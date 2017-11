Öffi-Angebot wird weiter ausgebaut

Die Öffis in Salzburg werden weiter ausgebaut. Mit dem alljährlichen Fahrplan-Wechsel am 10. Dezember wird das Angebot deutlich größer - vor allem auf der Schiene. Künftig fahren mehr Züge in den Flachgau und in den Pinzgau.

Zusätzlich gibt es neue Expressbusse, die in der Früh eine halbe Stunde schneller unterwegs sind. Wenn der Zug öfter fährt, dann steigen auch mehr Menschen um auf Öffis um: Das ist die Logik der Verkehrspolitiker und Experten, die am Donnerstag den neuen Fahrplan präsentiert haben.

Schwerpunkt ist die S2 Richtung Neumarkt und Straßwalchen. Dort fahren ab 10. Dezember drei Züge pro Stunde - bisher waren es nur zwei. „Künftig fährt pro Stunde ein S-Bahn-Zug, der alle Haltestellen bedient, ein Regionalzug, der fast alle Haltestellen bedient und ein Regionalexpress, der schnell Richtung Neumarkt/Köstendorf fährt. So wollen wir unterschiedliche Kundengruppen erreichen“, erklärt Christian Spanner von dern Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

Mayr: „Statt 360.000 künftig 620.000 Zugkilometer“

Mit dem Fahrplanwechsel könnten die Fahrgäste von zusätzlichen Angeboten profitieren, versichert auch Salzburgs Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG). „Bisher hatten wir im Salzburger Regionalverkehr 360.000 Zugkilometer - das stocken wir nun um 260.000 Kilometer auf insgesamt 620.000 Kilometer auf. Das alleine ist schon die größte Offensive, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat“, sagt Mayr.

Auch im Pinzgau werden künftig mehr Züge rollen. Die S3 endet nicht mehr in Schwarzach, sondern führt bis nach Saalfelden, und zwar im Zwei-Stunden-Takt. Die Buslinien nach Mattsee, Straßwalchen und St. Gilgen fahren künftig alle 30 Minuten. Dazu kommen auf diesen Strecken Expressbusse.

„Schnellbusse fahren über Autobahn in die Stadt“

„Auf den Linien 120, 130 und 140 fahren in der Früh künftig Busse über die Autobahn in die Stadt Salzburg. Wir haben da Fahrzeit-Verkürzungen von einer halben Stunde. Somit wird es für Pendler erstmals wirklich attraktiv, in der Früh mit dem Bus in die Arbeit zufahren“, erklärt die Geschäftsführerin des Salzburger Verkehrsverbunds, Allegra Frommer.

Auch die Salzburg AG erweitert ihr Angebot - sie hat die Haltestelle Landstraße am nördlichen Stadtrand besser erschlossen. Das sei praktisch für jene, die dort vom Postbus auf die Obus-Linie 3 umsteigen möchten, sagt Peter Brandl von der Salzburg AG. „Von Itzling haben wir die Fahrleitung bis zur Landstraße verlängert. Damit können die Pendler und Schüler aus dem Trumer Seengebiet wunderbar umsteigen auf die Linie 3 und haben eine schnelle Verbindung nach Itzling. Da spart man sich in der Früh sicher zehn Minuten.“

Abfahrtszeiten ändern sich teilweise

Ab 10. Dezember ändern sich da und dort auch die Abfahrtszeiten - ein Blick auf den neuen Fahrplan lohnt sich also.

