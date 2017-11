Mutmaßlicher Millionenbetrüger vor Gericht

Beim Landesgericht beginnt Donnerstag der Prozess gegen einen Geschäftsmann. Dem wird Betrug in Höhe von 6,1 Mio. Euro vorgeworfen. Es dreht sich um Leasing von Flugzeugen, Geschädigte in Panama und ein Hotel in den USA.

Der 46-jährige Salzburger soll mit Bankgarantien für diese Firmen in Panama getrickst haben. Ebenso spricht die Anklage von Betrug bei der Gewährung eines Darlehens für ein Hotelprojekt in den USA.

Der Geschäftsmann bestreitet die Vorwürfe. Ein Urteil wird frühestens in einigen Wochen erwartet. Dem Verdächtigen drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Jets von Gulfstream und Bombardier

Die Anklage umfasst drei Bereiche, sagt Robert Holzleitner von der Staatsanwaltschaft der APA auf Anfrage. Die ersten beiden Fakten betreffen einen mutmaßlichen Betrug beim Leasing einer Gulfstream Aerospace G450 im Wert von 22 Millionen US-Dollar und eines Bombardier-Flugzeuges im Wert von 20 Millionen US-Dollar, und zwar in den Jahren 2010 und 2011.

„Gesellschaften in Panama geschädigt“

Geschädigte sind laut Anklage zwei Gesellschaften mit Sitz in Panama. Im Fall der Gulfstream handelt es sich um die „Castle Aero Florida International Inc.“, der Schaden wurde von der Staatsanwaltschaft mit rund drei Millionen Euro beziffert. Im Fall des zweiten Flugzeuges sei die „Banvelca & Company 1890 S.A.“ um rund 1,8 Millionen Euro gebracht worden.

Was die beiden Flugzeuge betrifft, soll der Salzburger als Vermittler zwischen Leasingnehmer und Leasinggeber aufgetreten sein. Er habe dafür gesorgt, dass dafür eine Bankgarantie ausgestellt wird, die im Wesentlichen von ihm selbst ausformuliert war, lautet der Vorwurf. Anschließend soll er diese Bankgarantie, die nach der Formulierung sehr allgemein gehalten war, für den Leasingnehmer entgegen genommen und für die Besicherung eigener Kredite verwendet haben, die mit den Leasinggeschäft aber nichts zu tun gehabt hätten, erklärte Holzleitner.