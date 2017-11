Winterschutz für Pferdeschwemme doch noch montiert

Der barocke „Rossbändiger“ auf der Pferdeschwemme in der Salzburger Altstadt hat Mittwoch seine Kuppel aus Plexiglas bekommen. Die soll ihn vor den Winterstürmen schützen. Die Montage hatte sich verzögert.

Sturm „Herwart“ im Oktober hatte einen von mehreren Bauteilen der alten Kuppel im Sommerdepot zerstört. Mittwochfrüh begannen Arbeiter und Techniker mit der Montage der neuen und nun wieder kompletten Kuppel, wie Fachmann Harald Hillinger schildert: „Bei der Mariensäule an der Kapitelschwemme beim Dom sind wir in Rückstand gekommen wegen der Wallfahrt. Und als wir die Pferdeschwemme montieren wollten, ist uns leider der Sturm dazwischen gekommen. Er hat uns einen Teil dieser Wintereinhausung zerstört.“

Ersatzteil nach Maß aus 70 Kilo Plexiglas

Weil das alte Kuppelteil nicht mehr zu reparieren war, mussten Fachleute aus Radstadt (Pongau) helfen. Im Industrieofen erwärmten sie gut 70 Kilogramm Plexiglas auf knapp 200 Grad.

Mit Druckluft entstand dann die passende Form des neuen Kuppelsegments, sagt Prokurist Martin Gotthardt von der Herstellerfirma K-Tec: „Da braucht man viel Gefühl. Das können nur Mitarbeiter, die schon jahrelang mit dem Werkstoff ihre Erfahrungen haben. Auch jede Torte kann misslingen. Und so schnell könnte es bei uns mit dem Plexiglas auch gehen. Wir sind sehr zufrieden, dass diese Umformung beim ersten Mal geklappt hat.“

Skulptur von Bernhard Michael Mandl

Die barocke Salzburger Pferdeschwemme (eigentlich „Marstallschwemme“) stammt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts - nach dem Dreißigjährigen Krieg. Die Skulptur des Pferdebändigers von Bernhard Michael Mandl ziert das prachtvolle Ensemble. Die Seccomalerei von Josef Ebner stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Sehr präzise Maßarbeit

In der größten 3-D-Fräsanlage Österreichs wurde das erkaltete Kuppelsegment mit Hilfe von Computersteuerung nachbearbeitet und mit den passenden Bohrungen versehen. Die Montage über der historischen Marmorstatue in der Stadt Salzburg ist Maßarbeit, schildert Hillinger: „Durch den rundherum verschraubten Schutz kommt kein Wasser an die Skulptur, dadurch entstehen auch keine Frostschäden an der Skulptur. Das Pferd freut sich auch, wenn es eine Winterverkleidung hat und nicht frieren muss.“

Winter und Frühling können kommen

Die gut 4.000 Euro teure Ersatzscheibe übernimmt die Versicherung des Metallbauers. Ross und Bändiger sind nun vor Schnee, Eis und Regen bis zum nächsten Frühling geschützt.

