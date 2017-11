Masernfall in Salzburger Kindergarten

In einem Kindergarten in Salzburg-Maxglan ist ein Masernfall bekannt worden. Eine Mitarbeiterin des Kindergartens ist an der ansteckenden Infektion erkrankt.

Das Gesundheitsamt habe am Dienstag die Eltern der 50 Kinder umgehend in sechs Sprachen informiert, heißt es. Drei Kinder ohne ausreichende Masernimpfung müssen in den nächsten vierzehn Tagen zu Hause bleiben. Amtsärztin Astrid Reichl-Marko rät dringend, bei Masernverdacht keinesfalls zum Arzt zu gehen, sondern den Hausarzt oder das Gesundheitsamt telefonisch zu informieren.

Der Klubobmann und Gesundheitssprecher der NEOS in der Stadt Salzburg, Sebastian Huber fordert in diesem Zusammenhang, die Stadt müsse kostenlose Masern-Mumps-Rötelimpfung besser bewerben. Zwischen 2011 und 2016 gab es laut Huber 17 Masernfälle in der Stadt Salzburg.

