Österreichs Olympioniken eingekleidet

In Salzburg sind am Dienstag Österreichs Teilnehmer bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Pyeongchang (Südkorea) eingekleidet worden. Es dominieren die Farben Rot, Weiß und Grau.

Insgesamt erhält jeder Sportler 70 Teile im Wert von rund 6.300 Euro, sagte ÖOC-Präsident Karl Stoss bei der Präsentation. „Zum Glück haben wir in Sachen Übergepäck mit den Korean Airlines spezielle Absprachen und Konditionen“, scherzte Stoss. Zehn Ausrüstungspartner zeichnen für die Bekleidung der Sportler verantwortlich.

APA/Barbara Gindl

Erstmals liefert der französische Bergsport-Spezialist Millet die Wärmebekleidung, die Funktionsbekleidung kommt wie schon in den vergangenen Jahren von Erima. Die Marke Eisbär ist als Ausstatter für die Kopfbedeckung wieder ins Team zurückgekehrt.

Sportler zeigen sich angetan

Die Sportler zeigten sich nach der ersten Anprobe angetan: „Mir gefällt, dass die Farben Rot und Weiß dominieren. Die Sachen sind sehr funktionell“, sagte beispielsweise Markus Salcher, der im Ski Alpin-Team bei den Paralympischen Spielen seine Form unter Beweis stellen will. Sein Ziel sei eine Medaille, egal welcher Farbe, sagte Salcher gegenüber der Austria Presse Agentur (APA).

APA/Barbara Gindl

Auch Skeleton-Vize-Europameisteirn Janine Flock lobte die Kleidung: „Es fühlt sich gut an“, sagte sie. „Da bin ich für Wind und Wetter gut ausgerüstet.“ Rodel-Doppel-Weltmeister Wolfgang Kindl, der ebenfalls zufrieden mit dem modischen Olympia-Outfit ist, freut sich schon auf die Olympischen Wettkämpfe.

Kollektion auch für Fans im Handel erhältlich

Die offizielle Einkleidung des Olympic Teams Austria wird in den beiden Tagen nach der endgültigen Nominierung des Olympia-Kaders am 22. Jänner in Wien stattfinden. Für Fans gibt es ab sofort die Möglichkeit, die Kollektion im Handel zu kaufen.