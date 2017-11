Salzburgerin bäckt Kekse für Hunde

Eine Frau aus dem Salzburger Stadtteil Maxglan hat sich darauf spezialisiert, Hundekekse zu backen. Mit großem Erfolg verkauft sie ihre selbst kreierten Rezepte auf Weihnachtsmärkten und im Internet.

Der Advent ist die Zeit der Kekse - und wer einen Hund hat, der weiß, dass auch diese Vierbeiner gerne Weihnachtsbäckerei naschen. Weil aber Vanillekipferl, Lebkuchen und Co nicht gerade gesund sind für Vierbeiner hat sich Gudrun Winklhofer aus Salzburg-Maxglan darauf spezialisiert, Hundekekse zu backen.

ORF

Leber statt Vanille, lautet das Motto von Gudrun Winklhofer. In Erinnerung an ihre verstorbenen Vierbeiner Dino und Hector hat sie vor einigen Jahren begonnen, Hundekekse zu backen - zunächst nur für Hunde im Freundeskreis, doch die Nachfrage habe sich rasch gesteigert, schildert Gudrun Winklhofer. „Ich backe zum Beispiel Maiskäseherzerl, die dem Dino gewidmet sind. Denn der mochte gern Käse und Mais. Und die Herzform steht für meinen Seelenhund.“

Leberpfoten, Thunfischcracker, Speck-Käsebällchen

Vor den Augen der erwartungsvollen vierbeinigen Vorkoster entstehen Leberpfoten, Thunfischcracker und Speck-Käsebällchen. Dem Vegantrend wird mit Buchweizen-Nuss-Keksen ebenfalls Rechnung getragen, ergänzt Gudrun Winklhofer.

„Die Zutaten sind qualitativ hochwertige regionale Lebensmittel, das meiste in Bioqualität. Es sind ausschließlich Zutaten, die ich selber verwende, und es ist nichts drinnen, was nicht hinein gehört - keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker, keine Lockmittel und keine Haltbarkeitsmittel. Es ist wirklich Natur pur“, sagt Winklhofer.

ORF

Zehn Deka für sechs Euro

Ein Backblech nach dem anderen wandert ins Rohr. „Wenn ich quasi im Backmodus bin, dann geht es jeden Abend durch, zum Teil bis weit nach Mitternacht“, schildert Gudrun winklhofer. Dann ist es soweit und es kann verkostet werden. „Mein Hund ist von den Keksen richtig begeistert. Es ist eigentlich keine Sorte dabei, die ihm nicht schmeckt.“

ORF

Die Kombination aus besten Zutaten und Handarbeit schlägt sich allerdings im Preis nieder - zehn Dekagramm der Hundekekse kosten knapp sechs Euro. „Mein Hund bekommt nicht so oft Leckerlis, aber wenn, dann ist es mir wichtig, dass er was Gutes bekommt“, sagt Hundebesitzerin Sylvia Silvestre.

Mehr als 30 Sorten im Angebot

Mehr als 30 Sorten sind im Angebot - da kann auch so mancher Hundebesitzer nicht widerstehen, berichtet Gudrun Winklhofer. "Im vergangenen Jahr hatte ich am Weihnachtsmarkt einen Herrn, der sich fünf Sackerl von den Mozarella-Tomaten-Talern gekauft und gesagt, die isst er selber, weil er Probleme mit der Niere hat. Er muss salzarm essen und hat beschlossen, er möchte auch was Gutes zum Wein. Er hat aber gesagt, er teilt die Taler mit seinem Hund.

ORF

Wem Kekse alleine nicht genügen, der kann seinen Hund auch mit einem Geburtstagskuchen aus einer Bananen-Huhn-Mais-Topfenmischung verwöhnen.

Salzburgerin bäckt Kekse für Hunde

Eine Salzburgerin hat sich darauf spezialisiert, Hundekekse zu backen. Mit großem Erfolg verkauft sie ihre selbst kreierten Rezepte auf Weihnachtsmärkten und im Internet.

Salzburgerin bäckt Kekse für Hunde Eine Frau aus dem Salzburger Stadtteil Maxglan hat sich darauf spezialisiert, Hundekekse zu backen. Mit Erfolg verkauft sie ihre selbst kreierten Rezepte auf Weihnachtsmärkten und im Internet.

Link: