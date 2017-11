Wildschwein-„Krieg“ wieder vor Gericht

Er sei unschuldig, habe keine illegalen Plakate gegen Max Mayr-Melnhof und dessen Gatterjagd geklebt, sagte Tierschützer Martin Balluch am Dienstag vor dem Landesgericht. Er weist auch den Vorwurf der Sachbeschädigung zurück.

Geschädigt worden ist laut Anklage zum Beispiel die Salzburg AG, die diese Plakate von Verteilerkästen nur mühsam entfernen konnte. Von sechs ebenfalls angeklagten Mitstreitern Balluchs haben zwei allerdings Geständnisse abgelegt.

Studentinnen bestätigen Klebe-Aktion

Zwei Wiener Studentinnen sagten am Dienstag vor Gericht, sie hätten im Juni 2016 in der Stadt Salzburg steckbriefähnliche Plakate gegen den Salzburger Landesjägermeister und Jagdherren Max Mayr-Melnhof geklebt. Darauf wurde dieser wegen seiner Wildschwein-Gatterjagd in Anthering (Flachgau) der „perversen Tierquälerei“ bezichtigt.

Das Verfahren gegen die beiden Frauen wird wahrscheinlich ohne Schuldsprüche beendet. Sie werden jeweils 30 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten müssen - zum Beispiel in einer Tierschutzorganisation. Das hat die zuständige Richterin angekündigt.

Quintett weist alle Vorwürfe zurück

Die restlichen fünf Beschuldigten inklusive Martin Balluch bestreiten vehement den Vorwurf der Sachbeschädigung. Er sei nicht der Mann im Hintergrund, habe die Plakate nicht drucken lassen und auch keinen Auftrag erteilt, sie aufzukleben, so Balluch.

Eine andere Tierschutzaktivistin hat die sieben Beschuldigten allerdings belastet. Sie sagt, die Plakataktion sei professionell organisiert worden. Dabei sei die Stadt Salzburg in Sektoren eingeteilt worden. Und Initiator sei „ein bekannter Tierschützer, der schon in Untersuchungshaft war“ - also Martin Balluch.

„Hassbeiträge, üble Nachrede“ - volles Programm

Die Mitangeklagten Balluchs sind Wiener Studenten, die offenbar im „Verein gegen Tierfabriken“ mitarbeiten. Letzte Woche hat der Tierschützer den Salzburger Landesjägermeister wieder angezeigt, weil zwei Aktivisten des Vereins von Jagdgehilfen Mayr-Melnhofs attackiert und verletzt worden seien - obwohl sie außerhalb des Gatters auf öffentlichem Grund gewesen seien.

Mayr-Melnhof wiederum will wegen Hassbeiträgen im Internet und diffamierender Plakate 100.000 Euro Schadenersatz wegen übler Nachrede und Beleidigung. Sogar Morddrohungen habe er erhalten.

Martin Balluch und den sechs Mitangeklagten drohen bei Schuldsprüchen bis zu sechs Monate Gefängnis oder Geldstrafen. Die Verhandlung ist noch im Gang.

