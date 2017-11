Hauptwasserleitung in Salzburg-Maxglan geplatzt

Im Salzburger Stadtteil Maxglan ist am Sonntagabend eine Hauptwasserleitung geplatzt. Feuerwehrleute und ein Mitarbeiter der Salzburg AG waren an Ort und Stelle, um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben.

Das Wasser für die 40-Zentimeter-Durchmesser Leitung an der Bayernstraße wurde abgestellt, heißt es von der Salzburg AG. Kunden seien aber nicht ohne Wasser, sondern würden durch andere Leitungen mitversorgt. Es könnte aber sein, dass der Druck ein wenig abfällt. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, war Sonntagabend noch nicht klar.