Versuchter bewaffneter Raub auf Buslenker

Zwei Unbekannte haben am Abend in der Stadt Salzburg versucht, den Lenker eines O-Busses auszurauben. Die Männer bedrohten den Fahrer an einer Haltestelle mit einer Waffe.

Gegen 20 Uhr betraten die zwei mit Wollhauben und Schals maskierte Männer den O-Bus der Linie 7 bei der Endstation im Bereich Salzachseen im Stadtteil Liefering. Sie gingen zum Busfahrer und gaben ihm zu verstehen, dass es sich um einen Überfall handeln würde. Einer der Täter hatte auch eine Waffe bei sich.

Täter flüchteten ohne Beute

Der Busfahrer öffnete ruckartig seinen Plexiglasverschlag im Fahrerbereich und drückte die Täter damit weg. Außerdem gab er ihnen zu verstehen, dass er kein Geld bei sich habe. Die Männer flüchteten daraufhin in einen Wald Richtung Salzachseen.

Eine sofortige Fahndung mit Polizeistreifen und Diensthund blieb ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf. Außerdem wurden Videoaufnahmen aus dem Bus gesichert, die noch ausgewertet werden müssen. Laut der Personenbeschreibung des Busfahrers sind die beiden Männer zirka zwischen 170 bis 180 Zentimeter groß und waren beide mit einer dunklen Haube und einem dunklem Schal bekleidet.

Stadt und Zell am See: Zwei Tresore gestohlen

Im Stadtteil Parsch gelang es Einbrechern Samstagabend, einen Schranktresor aus seiner Verankerung zu reißen und zu stehlen. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Uhren. Die unbekannten Täter gelangten über den Balkon und ein gekipptes Schlafzimmerfenster im zweiten Stock in die Wohnung.

Auch in einer Fleischerei in Zell am See (Pinzgau) konnten Diebe Samstagabend einen Tresor stehlen. Sie zwängten die rückseitige Eingangstür auf und rissen den Tresor aus der Wand. Die Täter nahmen eine unbekannte Menge Bargeld mit.