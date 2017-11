Weihnachtsgeschäft läuft bereits auf Hochtouren

Weihnachten ist zwar erst in einem Monat - das Weihnachtsgeschäft läuft aber bereits. Mit Aktionen wie dem „Black Friday“ will der Handel die Umsätze zusätzlich ankurbeln.

Bummeln, die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen, durch die Einkaufszentren oder die Altstadt schlendern. Traditionell läuft das Geschäft einige Wochen vor Weihnachten besonders gut - bereits vor dem ersten Advent. Die Kunden sollen durch weihnachtliche Dekoration in Stimmung gebracht und zum Einkaufen animiert werden: „Das Shoppingerlebnis für den Kunden ist ganz wichtig“, sagte Centermanager Manuel Mayr vom Einkaufszentrum Europark. Das könne der Onlinehandel nicht.

Altstadt: „Nicht mehr, sondern besser“

Auch in der Salzburger Altstadt sind Gassen und Plätze am Samstagnachmittag gefüllt. Die Verantwortlichen in der Altstadt setzen auf Altbewährtes. „Wir versuchen es ruhiger anzugehen. [...] Wir beschallen weder Plätze noch Gassen“, sagte Inga Horny vom Altstadtverband Salzburg. Außerdem sei das Ziel „nicht mehr, sondern besser“ - man wolle Qualität im Einzelhandel und in der Gastronomie fördern.

„Man muss sich viel einfallen lassen“

In St. Johann (Pongau) wollen sich die Wirtschaftstreibenden von der Landeshauptstadt abheben. „Man muss sich sehr viel einfallen lassen - das ist ein täglicher Kampf. [...] Wir setzen sehr stark auf Beratung, arbeiten viel mit kleinen Geschäften, damit diese Handelsketten nicht in der Form da sind - damit man das Gefühl hat, es ist was anderes“, sagte Bernhard Adelsberger, Obmann der Werbegemeinschaft St.Johann-Bischofshofen-Schwarzach (Pongau). Für das Weihnachtsgeschäft sei man guter Dinge.

