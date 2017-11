Bio-Bauern kritisieren geplante EU-Verordnung

Die Salzburger Bio-Bauern kritisieren die geplante Bio-Verordnung der Europäischen Union. Sie würde nur mehr Bürokratie und keine Verbesserungen bringen. Im EU-Parlament steht jetzt die Entscheidung an.

Eine Mehrheit der EU-Staaten hat die Reform diese Woche im Sonderausschuss für Landwirtschaft befürwortet. Österreich hat gemeinsam mit Tschechien, Finnland, der Slowakei und Zypern dagegen gestimmt.

„Nicht so gut, wie sie hätte werden können“

Auch die Salzburger Bio-Bauern sehen in der geplanten Reform der Bio - Verordnung keine Verbesserung gegenüber den aktuell geltenden Regelungen, sagte der Geschäftsführer von BioAustria Salzburg, Andreas Schweighofer. „Sie ist nicht so gut, wie sie hätte werden können. Ich will nicht von einer Verschlechterung sprechen, sondern von einer Verkomplizierung und Bürokratisierung“, sagte Schweighofer. Es sei nicht die erhoffte und von der EU-Kommission versprochene Verbesserung - „man hat einfach die Chance mit dieser neuen Verordnung vergeben.“

Bürokratischer Aufwand und Fehlerquellen

Ein Beispiel wäre hierfür etwa: Wenn sich ein konventioneller Landwirtschaftsbetrieb auf biologisch umorientiert, dann gilt die Tierhaltung nach zwei Jahren als umgestellt, erklärte Schweighofer. Mit der neuen Verordnung gebe es unterschiedliche Fristen - je nach Tier. „Niemand weiß, wie die Fristen im Detail ausschauen. Da kommt es zu einem bürokratischen Aufwand - dann müssen Bauer, die Kontrollstelle, die Behörden diese unterschiedlichen Fristen genau beachten, dokumentieren und feststellen. Das ist natürlich eine Fehlerquelle.“

Echte Verschlechterungen habe man verhindert

Echte Verschlechterungen des ursprünglichen Vorschlags habe man verhindern können, wie zum Beispiel die jährlichen Betriebskontrollen für Bio-Betriebe auf weit längere Zeiträume auszudehnen. Der EU-Kommissar für Landwirtschaft, Phil Hogan, hofft, dass die neuen Bio-Regeln bis 2021 in Kraft treten können.

