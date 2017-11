Baumpfleger will Eschen „gesund pflegen“

Ein Salzburger Baumpfleger ist überzeugt, kranke Eschen wieder „gesund pflegen“ zu können. Eine spezielle Baumschnitt-Technik soll die vom Pilz befallenen Bäume vor dem Umschneiden bewahren.

Um das Eschentriebsterben in den Griff zu bekommen, sei eigentlich das Fällen der Bäume unumgänglich. Der Baumpfleger Sepp Radauer hat es sich allerdings zur Aufgabe gemacht, vor allem alte und wertvollen Eschen, die von dem Pilz befallen sind, vor dem Umschneiden zu retten. Es gebe alte, sehr wehrhafte Eschen, die es schaffen würden, den Pilz über Jahre erfolgreich abzuwehren - „und dann wäre es Schade, wenn man diese Bäume wegschneiden würde“, sagte Radauer.

Esche bekommt durch Schnitt Anreiz zum Wachsen

Mit einer speziellen Baumschnitt-Technik soll es gelingen, befallene Esche sozusagen „gesundzupflegen“ - mit einer auslichtenden Rückschnittmaßnahme. „Die ist vom Baum her wirklich sehr interessant, weil er merkt da muss was passieren - es gibt immer wieder stellen, wo der Pilz dem Baum zu schaffen macht - und der Baum wehrt das sehr erfolgreich ab“, erklärte Radauer. Dadurch könne er den Pilz auch selbst bekämpfen - man versuche, den Baum „zu reizen“ - „das ist eine kritische Angelegenheit, weil man nicht zu viel und nicht zu wenig schneiden darf. Durch diesen Reiz verspürt der Baum die Anforderung, mehr zu wachsen und mehr in die äußeren Astpartien zu investieren.“

Sanierungsschnitt kostet bis zu 2.000 Euro

Zwar können nur etwa fünf Prozent der befallenen Eschen durch diesen Schnitt vor dem Fällen bewahrt werden, das lohne sich aber. Denn der Baum sei Lebensraum für unzählige Tiere und auch das Leben am Boden rund um den Baum sei sonst so in dieser Form nicht möglich. Der Sanierungsschnitt für Eschen hat aber auch seinen Preis und kann bis zu 2.000 Euro kosten.

