Zu klein: Neues Quartier für Polizeischule gesucht

Die österreichweite Aufnahmeoffensive der Polizei - nach der Flüchtlingskrise 2015 - macht jetzt das Polizeibildungszentrum in Großgmain (Flachgau) zu klein. Die Landespolizeidirektion sucht nach einem Standort in der Stadt Salzburg.

250 Polizeischüler sind derzeit im Land Salzburg in Ausbildung, 125 weitere kommen nächstes Jahr dazu. Der Platz im Bildungszentrum in Großgmain wird bereits knapp - und zudem endet im kommenden Mai der Mietvertrag in dem Gebäude, sagt der Salzburger Polizeisprecher Michael Rausch.

Bis Mai 2018 braucht Polizei nun dringend Ersatz für das renovierungsbedürftige Schulgebäude, so Rausch: „Ein zentraler Ausbildungsstandort in der Stadt Salzburg hätte natürlich gewisse Vorteile: Das ist natürlich die Nähe zur Landespolizeidirektion. Man kann auch bei eventuellen Einsätzen der Polizeischüler hier kurzfristig und in der Nähe darauf zugreifen. Es ist aber noch zu früh, um hier einen zukünftigen Standort zu benennen.“

Landesgericht-Ausweichquartier möglicher Standort?

Allerdings: Das ehemalige Zollamt an der Weiserstraße in Salzburg-Schallmoos - derzeit Ausweichquartier für das Landesgericht Salzburg - „ist auch in die Überlegungen mit einbezogen“, sagt Rausch. „Und es wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, temporär auf Container auszuweichen.“

ORF

Die aktuell große Nachfrage nach Polizeiberufen dürfte jedenfalls anhalten, glaubt der Polizeisprecher: „Wir haben sehr viele Interessenten. Es ist mit Dezember eine Gehaltserhöhung in Sicht - das heißt, das Gehalt der Polizeischüler wird um 340 Euro angehoben.“ Inzwischen ist das Innenministerium gefordert, österreichweit gut 70 fehlende Polizeilehrer zu finden, um die Ausbildung der künftigen Polizistinnen und Polizisten zu sichern.

