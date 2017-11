Sturm verhindert Schutz für Pferdeschwemme

Die berühmte Statue des „Rossbändigers“ der Pferdeschwemme in der Salzburger Altstadt ist derzeit ohne den üblichen Winterschutz. Denn der Sturm „Herwart“ Ende Oktober zerstörte die Plexiglas-Schutzhaube.

Die Statue auf der Pferdeschwemme am Herbert-von-Karajanplatz ist bis heute nicht gegen Schnee und Eis geschützt. Eigentlich wird der „Rossbändiger“ - so wie die meisten anderen Statuen in der Stadt Salzburg auch - bereits Ende Oktober durch eine transparente Hülle vor Schnee und Eis geschützt. Daran hat auch der Eigentümerwechsel der historischen Statuen heuer vom Bund an das Land nichts geändert, sagt der Sprecher des Landes, Franz Wieser.

ORF

Haube 2004 speziell angefertigt, jetzt kaputt

Doch Sturmböen zerstörten heuer Ende Oktober die Glaskuppel noch im Depot in Grödig (Flachgau). Die Plexiglashaube war 2004 eigens für die denkmalgeschützte Figur neben dem Festspielhaus angefertigt worden. Sie muss jetzt von einer Spezialfirma in Radstadt (Pongau) neu hergestellt werden.

ORF

Ende kommender Woche kann der „Rossbändiger“ dann auch wieder vor Frostschäden geschützt werden. Sollte es zuvor schon frieren, werde das Land aber zu provisorischen Schutzfolien greifen, sagt Wieser. Die Erneuerung des zerbrochenen Kuppelsegments kostet rund 4.000 Euro. Der Schaden ist durch eine Versicherung gedeckt.

