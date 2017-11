Fußgänger über Böschung geschleudert, verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Saalfelden (Pinzgau) ist Freitagnachmittag ein Ehepaar schwer verletzt worden. Die beiden Fußgänger wurden von einem Auto gerammt und über eine Böschung geschleudert.

Das Auto war in der Nähe des Saalfeldener Seniorenheimes unterwegs - die Lenkerin fuhr aus einer Seitenstraße auf zwei Spaziergänger zu. Das Ehepaar wurde niedergestoßen und über die Böschung eines Waldrandes geschleudert. Während der schwer verletzte Ehemann über den Hang zurückklettern konnte, blieb seine Frau unterhalb der Unfallstelle liegen.

Freiwillige Feuerwehr Saalfelden

Autoabsturz auf Verletzte verhindert

Erst 25 Freiwillige der Feuerwehr Saalfelden konnten die ebenfalls schwer verletzte Frau in Sicherheit bringen, schilderte Einsatzleiter Alois Haas: „Mit Steckleiter-Teilen haben wir einen Zugang in den Waldrand hinunter geschaffen und haben die verletzte Person mittels Korbtrage gerettet.“

Bevor die Helfer aber zum Unfallopfer klettern konnten, mussten sie die Gefahr durch den Unfallwagen entschärfen, so Haas: „Das Fahrzeug drohte abzustürzen - eben auf die Person, die unten verletzt gelegen ist. Das haben wir mit dem Vorausfahrzeug und mit dem schweren Rüstfahrzeug sofort gesichert, damit das nicht mehr abstürzen kann.“

Freiwillige Feuerwehr Saalfelden

Der Rot-Kreuz-Notarzt und Sanitäter versorgten das Ehepaar. Die Beiden wurden in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Die zwei Insassinnen des Unfallautos blieben unverletzt.

Link: