Räuber überfällt junge Frau

In der Stadt Salzburg fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber. Der Unbekannte soll in der Nacht auf Freitag eine junge Flachgauerin in der Neutorstraße überfallen haben.

Der Verdächtige habe um Geld gefragt und ein Messer in der Hand gehabt, sagte die Frau den Ermittlern. Sie habe sich sehr gefürchtet und dem Mann ihre Geldtasche gegeben. Dieser soll daraufhin geflüchtet sein.

Personenbeschreibung

Die Überfallene erstattete wenig später Anzeige. Die Flachgauerin beschreibt den Räuber als 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er soll Salzburger Dialekt gesprochen haben und war mit dunkler Winterjacke und hellblauen Jeans bekleidet.