Zwei Personen von Autos am Fuß überrollt

Vom eigenen Dienstauto ist Donnerstag eine 24-Jährige in Nußdorf (Flachgau) am Fuß überrollt worden. Sie wollte Post zustellen und stieg aus dem Fahrzeug. Und in Hallein (Tennengau) wurde ein 84-Jähriger am Fuß von einem Pkw überrollt.

Kurz nachdem sie in Nußdorf ihr Dienstauto verlassen hatte, bemerkte die Postbotin, dass der Wagen auf der abschüssigen Straße rückwärts zu rollen begann. Sie versuchte noch, das Auto anzuhalten und geriet mit dem Fuß unter das linke Vorderrad, berichtet die Polizei. Die Frau kam zu Sturz und verletzte sich leicht.

Frau versorgt, Auto geborgen

Das Auto rollte weiter und stürzte in ein eineinhalb Meter tiefes Bachbett, wo es erheblich beschädigt hängen blieb. Das Rote Kreuz brachte die 24-Jährige ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Die Feuerwehr holte das Auto aus dem Bachbett.

84-jähriger am Fuß verletzt

In Hallein (Tennengau) ist ein Autofahrer aus Italien laut Polizei einem 84-jährigen Pensionisten über den Fuß gefahren. Der wurde verletzt und vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht. Er war im Stadtzentrum hinter dem Wagen vorbeigegangen, als der Lenker plötzlich rückwärts fuhr, weil er eine Abzweigung verpasst hatte.