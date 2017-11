Totalschaden bei Brand eines Traktors

In Kaprun (Pinzgau) hat die Feuerwehr am Freitagmorgen einen brennenden Traktor gelöscht. Das Fahrzeug für Schneeräumung und Winterdienst geriet auf der Schaufelbergstraße bei einer Jausenstation in Brand.

Der 35-jährige Traktorfahrer aus dem Pinzgau war um ca. 5.00 Uhr in 1.090 Metern Seehöhe unterwegs und bemerkte plötzlich Flammen, die aus dem Motorraum schlugen. Er konnte das Führerhaus rasch verlassen und sich in Sicherheit bringen, als das Allradfahrzeug voll zu brennen begann.

„Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten wir sehen, dass es ein Vollbrand ist“, sagt der Kapruner Ortsfeuerwehrkommandant Gerhard Lederer: „Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Mit drei Hochdruckrohren und Löschschaum haben wir das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht.“

Die Feuerwehrleute räumten auf und machten mit einer Wärmebildkamera eine Nachkontrolle des abgebrannten Traktors. Es wurde keine erhöhte Temperatur mehr festgestellt. Die Feuerwehr Kaprun war mit drei Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz. Auch die Polizei ermittelte. Laut ersten Informationen ist an dem Traktor ein Totalschaden entstanden.

