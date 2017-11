Christkindlmärkte in der Stadt eröffnet

Mit Glühwein, Weihnachtsschmuck und Musik sind Donnerstag die Christkindlmärkte in Salzburgs Altstadt und Salzburg-Hellbrunn eröffnet worden. Mehr als eine Million Besucher werden allein in der Altstadt erwartet.

Wenn der große Baum erst einmal strahlt, dann dauert es nicht mehr so lange, bis das Christkind kommt. 100 Verkaufsstände sind Donnerstag auf Residenzplatz und Domplatz eröffnet worden. Trotz der vorweihnachtlichen Besinnlichkeit sei auch in diesem Jahr die Sicherheit der Besucher wichtig, sagt Wolfgang Haider vom Organisationsteam. Es gebe verstärkte Patrouillen der Polizei und andere Schutzmaßnahmen gegen Kriminelle oder Terroristen.

Hellbrunner Markt schließt früher

Weiter im Süden der Landeshauptstadt geht es auch rund in der stillsten Zeit des Jahres. 400 Bäume und 13.000 Kugeln schmücken wieder den Hellbrunner Advent. Dieser wird am Heiligen Abend geschlossen. In der Altstadt läuft der Christkindlmarkt bis 26. Dezember.

