Wohnhausbrand: 79-Jährige startete Evakuierung

In der Nacht auf Donnerstag hat eine 79-Jährige bei einem Brand in ihrem Wohnhaus in Saalfelden (Pinzgau) sofort die Evakuierung des verrauchten Gebäudes gestartet. Sie weckte alle Nachbarn, um sie in Sicherheit zu bringen.

Der Brand war gegen 1.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses ausgebrochen. Dabei wurde das Haus verraucht - vor allem im zweiten Stock und Putzteile brachen von der Decke. Die 79-jährige Bewohnerin hörte das und verständigte laut Polizei sofort ihre Familie und die weiteren Nachbarn im Haus.

Die Bewohner der Wohnungen im zweiten Stock konnten selbst das Gebäude verlassen. Die anderen wurden von der bereits herbeigerufenen Freiwilligen Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Zwei Wohnungen derzeit nicht bewohnbar

Die Feuerwehrleute mit Atemschutz konnten den Brand rasch löschen und das Stiegenhaus belüften. Nach etwas Wartezeit konnten die meisten Bewohner wieder zurück ins Haus. Lediglich die beiden Wohnungen im zweiten Stock sind durch die starke Rauchschäden laut Feuerwehr derzeit unbewohnbar. Zur Zeit prüft die Stadtgemeinde Saalfelden, wie Ersatzquartiere zur Verfügung gestellt werden könnten.

Die Polizei konnte die genaue Brandursache bisher nicht klären. Das Feuer dürfte bei dort gelagerten Gegenständen ausgebrochen sein, sagt der Saalfeldener Feuerwehrkommandant Ernst Schreder: „Da waren Decken, das war ein Schuhkästchen. Solche Materialien dürfen laut Feuerpolizei im Stiegenhaus nicht gelagert werden.“ Verletzt wurde bei dem Brand niemand - das Rote Kreuz war aber wegen möglicher Rauchgasvergiftungen im Einsatz.

