Vermisster Tennengauer tot gefunden

Mittwochvormittag haben Bergretter und Polizisten einen Vermissten nur noch tot aufgefunden. Der 42-Jährige war seit Dienstag abgängig. Das versperrte Auto des Mannes wurde nahe der Taugl gefunden.

ORF

Seine Ehefrau hatte den 42-Jährigen am frühen Dienstagnachmittag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Tennengauer hätte zum Mittagessen nach Hause kommen sollen, war dort aber nie angekommen. An seiner Arbeitsstelle war der Mann auch nicht mehr. Per Handypeilung versuchten Polizisten dann den Mann zu orten. Neben der Straße, beim Einstieg zur Taugl, fanden sie schließlich das versperrte Auto des 42-Jährigen und im Wageninneren dessen Handy.

Polizei geht von Unfall aus

Eine großangelegte Suchaktion im rutschigen, steilen Gelände mit Bergrettern, Hundestaffel und Alpinpolizisten brachte am Dienstag bis 21.30 Uhr kein Ergebnis. Mittwochvormittag wurde der 42-Jährige dann doch gefunden. Er lag im Bachbett der Taugl, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht von einem Unfall aus, der Mann dürfte etwa zehn Meter tief abgestürzt sein.