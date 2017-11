Wieder Trickbetrüger im Flachgau unterwegs

In Henndorf (Flachgau) fahndet die Polizei derzeit nach Trickbetrügern. Eine Frau hatte Mittwochvormittag versucht eine Pensionistin zu bestehlen - als das schief ging sprang sie zu einem Mann in einen Wagen und flüchtete.

Die Pensionistin wollte laut Polizei nach dem Einkaufen nach Hause fahren, als ihr bei der Einmündung auf der Hauptstraße eine junge Frau entgegenkam. Die Unbekannte hielt der 74-Jährigen einen Zettel vor mit dem sie um Geld für einen Rollstuhl bat. Die Pensionistin griff auf den Beifahrersitz und holte aus ihrer Geldtasche einen 10-Euro-Schein hervor. Die junge Unbekannte beugte sich daraufhin in das Auto und gab vor die Spenderin umarmen zu wollen. Dabei fischte sie aus der Geltasche am Beifahrersitz einen 50-Euro-Schein. Die Pensionistin bemerkte den Diebstahl und versuchte der Unbekannten das Geld wieder abzunehmen. Der Schein riss in zwei Teile und die junge Frau flüchtete.

Unbekannte flüchten in grauem Peugeot

Zeugenaussagen zufolge stieg sie in einen grauen Peugeot mit einem Kennzeichen beginnend mit den Buchstaben DL oder DC. Zulassungsstaat vermutlich Frankreich oder Italien. Hinter dem Steuer soll ein Mann gesessen sein, der auf seine Komplizin gewartet haben dürfte. Das 74-jährige Opfer beschreibt die unbekannte Frau als etwa 165cm groß, mollig und mit schwarzen Haaren. Sie soll etwa 25 Jahre alt sein.

Weitere Fälle von Trickbetrügereien im Flachgau

Erst vergangene Woche hatte die Polizei vor Trickdiebinnen gewarnt, die in Elsbethen und Neumarkt (beides Flachgau) Pensionisten bestohlen hatten. Drei Frauen gaben hier vor Spenden zu sammeln und nahmen ihren Opfern ebenfalls beim Umarmen Geld ab. Einem 82-Jährigen stahlen die Unbekannten eine Uhr direkt vom Handgelenk.