Neuer Prozess gegen ASKÖ-Chefs: Untreue?

Im Prozess um den ASKÖ-Sportverband und den Hauptangeklagten, den Ex-Präsidenten Franz Karner, geht es Mittwoch um neue Vorwürfe. Der Sportverein ASV-Itzling soll wie ein Selbstbedienungsladen für die ASKÖ-Chefetage geführt worden sein.

ORF

220.000 Euro seien vom Verein auf ein Geheimkonto geflossen, heißt es in der Anklage.

Ein Großteil sei bar abgehoben und knapp 40.000 Euro zum Beispiel in das Leasing eines Wohnmobils gesteckt worden. Der ASV brauche aber kein Wohnmobil, heißt es von der Staatsanwaltschaft, eine Privatnutzung liege nahe, und damit der Verdacht der Untreue.

„Wohnmobil als Büro“

Ex-Präsident Karner rechtfertigt das Wohnmobil als – so wörtlich - „mobiles Informationsbüro für gesundheitsorientierte Maßnahmen“. Mit ASV-Geld sollen auch Reparaturen an Karners Privatauto, ein Privatzaun um knapp 8.000 Euro und auch Sonnenschutz für seinen Wintergarten gezahlt worden sein.

Weitere Angeklagte

Mitangeklagt sind im Fall des ASV-Itzling auch der Ex-Vizepräsident und die Kommunikationschefin des ASV. Über dieser Anklage schweben noch der Fall ASKÖ und der so genannte „Sportbauernhof“ in Waldzell in Oberösterreich. 2,3 Millionen Euro hat der Bau gekostet. 600.000 Euro Subvention kamen vom Land, laut Anklage wurde teilweise doppelt kassiert.

Schwere Vorwürfe der Anklage

Auf 30 Jahre verpflichtete Karner den ASKÖ zur Nutzung des Anwesens. Jährliche „Gebühr“: knapp 18.000 Euro. Das sei eine völlig überhöhte Summe, sagt der Staatsanwalt. Angeklagt sind nun wieder Franz Karner, der Ex-Geschäftsführer und der Ex-Finanzreferent. Die Vorwürfe lauten auf Verdacht der Untreue und des Betrugs.

Für den „Sportbauernhof“ sucht das Land Salzburg nun schon seit Jahren einen Käufer - für 1,7 Millionen Euro ist das ehemalige ASKÖ-Anwesen zu haben.

